شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 11-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 11-12-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.367 مليار جنيه.





البورصة تربح 7.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.367 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 162 مليون ورقة مالية بقيمة 931 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 22.3 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 51.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 31.34%، والعرب على 17.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.26%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 20.9 مليون جنيه، 78.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 15.3 مليون جنيه، 838 ألف جنيه، 73.1 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 12664 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2081 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.63% عند مستوى 12588 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.21% عند مستوى 668 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 1666 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 30 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.



أوراسكوم للاستثمارأعلنت إدارة البورصة عن إجمالى الكميات المبدئية المعروضة استجابة لعرض شراء شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لحصة من شركة ثروة كابيتال بنهاية فترة سريانه اليوم الثلاثاء، وبلغت عدد 261.8 مليون سهم بسعر تنفيذ 7.36 جنيه للسهم، نتيجة تحقق الحالة الأولى للاستحواذ على عدد 216,032,608 سهم تمثل نسبة 30% من رأس المال المصدر. أوراسكوم للاستثمارأعلنت إدارة البورصة عن إجمالى الكميات المبدئية المعروضة استجابة لعرض شراء شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لحصة من شركة ثروة كابيتال بنهاية فترة سريانه اليوم الثلاثاء، وبلغت عدد 261.8 مليون سهم بسعر تنفيذ 7.36 جنيه للسهم، نتيجة تحقق الحالة الأولى للاستحواذ على عدد 216,032,608 سهم تمثل نسبة 30% من رأس المال المصدر.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن تلقيها مشروع إعلان عرض شراء اختيارى من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على أسهم رأس مال شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، لشراء حصة غير حاكمة من أسهم الشركة.

ويتضمن العرض إما الاستحواذ على 216 مليون سهم بشركة ثروة كابيتال بسعر يساوى سعر طرحها فى البورصة وهو 7.36 جنيه، أو الاستحواذ على عدد أسهم من 144 مليون حتى أقل من 216 مليون سهم من أسهم شركة ثروة كابيتال بسعر 6.62 جنيه للسهم، وهو ما يقل 10% عن سعر طرحها فى البورصة.

ويحق لمقدم العرض قبول أو رفض شراء الأسهم المعروضة فى حالة ما تقدم عدد أسهم يقل عن 144 مليون سهم لعرض الشراء، متابعة ونأمل الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على تقديم العرض والسير فى الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

يذكر أن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، المساهم الرئيسى بها رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيما يرأس مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال حازم موسى نجل عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

لجنة القيدأصدرت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، 3 قرارات وهى، أولا، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) من 596.5 مليون جنيه إلى 641.3 مليون جنيه بزيادة قدرها 44.8 مليون جنيه موزعة على 22.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم (الإصدار العاشر) مسددة نقداً عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين بجدول قيد الأوراق المالية المصرية. لجنة القيدأصدرت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، 3 قرارات وهى، أولا، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) من 596.5 مليون جنيه إلى 641.3 مليون جنيه بزيادة قدرها 44.8 مليون جنيه موزعة على 22.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم (الإصدار العاشر) مسددة نقداً عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

وأضافت اللجنة، أنه سيتم إدارج أسهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بعد قيد أسهم الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول الاثنين المقبل.

وثانيا، الموافقة قيد حق الاكتتاب للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة لعدد 20402242 حقا منفصلا عن السهم الأصلي والناتج عن زيادة رأس المال المصدر من 31.6 مليون جنيه إلى 52 مليون جنيه بزيادة قدرها 20.4 مليون جنيه بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 2.5 قرش للسهم الواحد.

وثالثا، الموافقة على قيد تعديل غرض شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، بإضافة "نشاط بيع أجهزة المحمول والخطوط وكروت شحن المحمول ونشاط بيع الأجهزة المنزلية الكهربائية وغير كهربائية" لغرض الشركة الرئيسى فى ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسى للشركة، وذلك بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" طبقا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها.