شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعات الهندسية " : لا يوجد استراتيجية صناعة سيارات..واحلال القديمة بديل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المنعم القاضى ، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الشركات لم تعد تنتظر استراتيجية صناعة السيارات ، معتبرا إياها غير موجودة بقوله: "مفيش استراتيجية صناعة سيارات خلاص".

وحول البدائل التى يمكن أن تعتمد عليها شركات صناعة السيارات والصناعات المغذية، فى ظل عدم وضوح الرؤية فى هذا الأمر، أكد القاضى فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " إن هناك مجموعة من البدائل تتمثل فى تفعيل تجربة إحلال السيارات القديمة سواء الملاكى أو النقل بغيرها جديدة من السيارات المجمعة محليا، وهو ما تعتزم وزارة المالية البدء فى تنفيذه بناء على تصريحات الوزير.

وأضاف نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن ، المانيا هى الدولة الوحيدة التى نجت شركات السيارات بها من الخسائر الفادحة التى لحقت بالشركات العالمية عام 2008وقت الأزمة المالية، لأن الحكومة نفذت تجربة إحلال السيارات السيارات القديمة بغيرها مصنعة محليا، وهو ما زاد حجم الطلب وتسبب فى حركة السوق وتشجيع الصناعة الألمانية وقت الأزمة.

وحول مقترحات الغرفة لدعم الشركات المصنعة، دعا القاضى ، لتطبيق تجربة التأجير التمويلى لمشترى السيارات الأفراد، لان هذه الخدمة قاصرة على الشركات فقط، لافتا إلى أن تنفيذها لا يتطلب تعديلات تشريعية وإنما مجرد قرارات إدارية.

وطالبت غرفة الصناعات الهندسية على لسان نائبها،الحكومة بمنح مشترى السيارات بنظام التقسيط قروضا فائدة بنكية مخفضة لتخفيض تكلفة الشراء بشرط أن تكون السيارة مجمعة محليا، موضحا أن ارتفاع أسعار السيارات وتراجع دخول الطبقة المتوسطة أدى لتراجع شديد في حركة مبيعات السيارات فى مصر.