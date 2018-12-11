شعت: ارتفاع سعر تذاكر المترو فى المراحل الجديدة

كتبت: علا غزالي

قال الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، إن وزارة النقل تتبع أسلوب الشفافية والوضوح مع المواطنين، وهو ما يدفع الوزارة بصورة مستمرة إلى التحدث عن حاجة مترو الأنفاق إلى الأموال لرفع كفاءة المرفق.

وأضاف "شعت" لـ "الدستور"، إنه مع افتتاح المراحل الجديدة الخاصة بمترو الأنفاق سيكون هناك ارتفاع في تسعيرة التذكرة الخاصة بتلك المراحل، لافتا إلى أن ذلك يساعد في معادلة الموازنة بين دعم الدولة للتذكرة وتسعيرتها.

وأشار نائب وزير النقل، إلي أن الدولة مازالت تدعم تسعيرة تذكرة المترو بصورة كبيرة وهو ما يؤثر على الدخل الخاص بالمرفق.