شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الرئيس التنفيذي لـ"الخزف السعودي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخزف السعودي عن استقالة حمد بن عبدالعزيز آل الشيخ، من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لأسباب خاصة.

وقالت الشركة، في بيان لـ"تداول"، إن مجلس إدارتها أصدر قرارا اليوم بقبول الاستقالة، على أن تسري ابتداءً من تاريخ 31 ديسمبر 2018.

وكانت الشركة قد جققت صافي خسائر بلغ 135.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 34.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 296.1%.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسارة بلغ 96.5 مليون ريال خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 5.6 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2017.