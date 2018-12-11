شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"أرامكو"توقع اتفاقية لبناء مرفق لتحويل النفايات الصناعية لـ"بلاسكيم" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) مع شركة فيوليا ميدل إيست إس إيه إس "فيوليا" لإدارة الموارد واسترجاعها اتفاقية مؤخراً لبناء وتشغيل مرفق مستدام لتحويل النفايات الصناعية إلى طاقة في مجمع "بلاسكيم".

وأشار بيان على موقع الشركة الإلكتروني أنه وبموجب الاتفاقية سيتم تطوير مرفق تحويل النفايات الصناعية إلى طاقة من جانب شركة فيوليا باستخدام نموذج التصميم والبناء والتشغيل.

وفي إطار الاتفاقية المبرمة مع صدارة، ستقوم فيوليا بمعالجة مسارات النفايات الصناعية المحددة لشركة صدارة من بين نفايات أخرى واسترجاع الطاقة لتوفير البخار والتبريد والهواء المضغوط النقي للمجمع الصناعي.

ويُعتبر مجمع "بلاسكيم" ثمرة للتعاون بين شركة صدارة والهيئة الملكية للجبيل وينبع في مدينة الجبيل الصناعية 2.

وتأتي اتفاقية صدارة/فيوليا في أعقاب مذكرة تفاهم تم إبرامها في مطلع هذا العام، كما تعزز خطط تقديم حلول طويلة الأمد لإدارة النفايات لصالح شركة صدارة.

ويُمثل تطوير فيوليا لمرفق تحويل النفايات الصناعية إلى طاقة تغييراً لمسار قطاع الكيميائيات في منطقة الجبيل حيث سيكون لها الفضل في تقديم حلول محلية تنافسية مستدامة يمكن الاعتماد عليها لإدارة النفايات الصناعية وتوفير خدمات المرافق الصناعية لمجمع بلاسكيم.

وتُطور فيوليا، وهي شركة عالمية، خدمات وخبرات مستدامة لمجموعة من الشركات في العديد من القطاعات. كما تتولى في الوقت الحالي معالجة أكثر من ستة ملايين طن من النفايات الصناعية على مستوى العالم.

وأعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسية، المملوكة بشكل غير مباشر، وبنسبة 100%، من قبل شركة صدارة للكيميائيات في مايو الماضي عن إبرام صدارة، بصفتها المشتري، وأرامكو السعودية، بصفتها البائع، اتفاقية مؤقتة لتوريد لقيم الغاز الطبيعي.