شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الفيدرالية للتجارة الأمريكية ترفض صفقة استحواذ "ترونكس" على "كريستال" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفضت الهيئة الفيدرالية للتجارة الأمريكية الاستحواذ المقترح لـ"ترونكس"على أنشطة ثاني أكسيد التيتانيوم التابعة لـ "كريستال" وذلك بشكل مبدئي.

وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أن ذلك الاستحواذ سيحد بشكل كبير من المنافسة بسوق ثاني أكسيد التيتانيوم في أمريكا الشمالية.

وأكدت الشركة أن الهيئات التنظيمية في 8 مناطق لا تخضع لأنظمة الولايات المتحدة، من ضمنها الاتحاد الأوروبي وافقت على صفقة شراء "ترونكس" لـ"كريستال".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد وافق في يوليو الماضي لشركة "ترونكس" الأمريكية على الاستحواذ على أنشطة ثاني أكسيد التيتانيوم لشركة كريستال السعودية المملوكة بنسبة تقترب من 80% لشركة التصنيع الوطنبية المدرجة بالسوق السعودي.

وكانت "تصنيع" قد أعلنت في يناير الماضي عن استلامها قرار الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، الذي ينص على عدم الممانعة على إتمام استحواذ شركة ترونوكس على الأعمال التجارية والأصول الخاصة بشركة كريستل.

وتمتلك شركة "التصنيع" حصة قدرها 79% من شركة "كريستال" التي يتركز نشاطها في إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، وتمتلك العديد من المصانع حول العالم تزيد طاقتها عن 858 ألف طن سنويًّا، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لـ"ترونكس" نحو 465 ألف طن سنوي.