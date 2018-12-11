شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ صفقة خاصة على "الأهلي" بقيمة 3.2 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية "تداول" عن تنفيذ صفقة خاصة على البنك الأهلي التجاري، اليوم الأحد، 9 ديسمبر الجاري على نحو 69.525 ألف سهم.

ووفقا لبيانات منشورة على موقع السوق، فقد تمت الصفقة بسعر 45.95 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 3.194 مليون ريال.

وجدير بالذكر أنه تم تنفيذ صفقة خاصة على عدد 206.276 ألف سهم من أسهم البنك، الأحد الماضي، بسعر 45.75 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 9.437 مليون ريال.

وطبقاً لتداول، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

فيما، تؤثر الصفقات الخاصة على كمية وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 2.45 مليار ريال بالربع الثالث مقابل صافي أرباح بلغت 2.12 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 8 مليارات ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 7.2 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 10.7%.