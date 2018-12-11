شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ صفقة خاصة على "جرير" بقيمة 9.5 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية "تداول" عن تنفيذ صفقة خاصة على شركة جرير للتسويق، اليوم الثلاثاء، 11 ديسمبر الجاري على نحو 61.4 ألف سهم.

ووفقا لبيانات منشورة على موقع السوق، فقد تمت الصفقة بسعر 154.2 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 9.470 مليون ريال.

وطبقاً لتداول، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

فيما، تؤثر الصفقات الخاصة على كمية وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 651.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 588.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.