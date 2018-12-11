شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تستهل تداولات الجلسة على ارتفاعات بنحو الواحد بالمائة مع تقدم المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الثلاثاء مدعومة بأعرب نائب رئيس مجلس الدولة الصينية ليو أنه ناقش مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن عبر الهاتف الجدول الزمني للمحادثات التجارية، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لحلحلة الحمائية التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.6% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

كما أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.5%.

وفي تمام الساعة 03:50 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 1.26% ليربح 33.16 نقطة ويصل إلى المستوى 2,670.88 نقطة، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.99% بعد أن حقق 242.52 نقطة ليصل إلى المستوى 24,665.78 نقطة.

من جهة أخرى ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.99% بعد أن ارتفع بمقدار 242.52 نقطة ليصل إلى المستوى 7,121.30 نقطة.