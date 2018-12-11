شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع أعلى حاجز 1,250$ للأونصة خلال الجلسة الأمريكية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 28 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:27 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.06% لتتداول حالياً عند 1,250.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,249.40$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 97.28 موضحاً الأعلى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 97.22.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.6% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.5%.

هذا وقد ارتفعت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الاثنين بواقع 0.59 طن متري إلى إجمالي 760.32 طن متري. ويذكر أن أسعار الذهب حققت الشهر الماضي ثاني مكاسب شهرية لها على التوالي بعد أن أنهت في تشرين الأول/أكتوبر أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996.