شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاديوم بأكثر من اثنان بالمائة متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم بما يفوق الاثنان بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأعلى لها منذ الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري حينما حققت الأعلى لها على الإطلاق متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 28 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:11 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاديوم 2.26% لتتداول حالياً عند 1,256.58$ للأونصة موضحة الأعلى لها في أسبوع حينما حققت الأعلى لها على الإطلاق مقارنة مع الافتتاحية عند 1,228.79$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 97.28 موضحاً الأعلى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 97.22.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.6% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.5%.