شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى كابيتال وشركات إماراتية يتفقان على استصلاح 180 ألف فدان بغرب المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة الأهلى كابيتال القابضة الذراع الاستثمارى للبنك الأهلى المصرى فى اتمام واحدة من أكبر صفقاتها الاستثمارية مع كل من مجموعة جمال الغرير ومجموعة موربان الإماراتية وذلك بقيمة مليار دولار بهدف استصلاح 180 ألف فدان بغرب المنيا وإقامة أكبر مصنع سكر أبيض من البنجر في العالم.

وتمثلت تلك الصفقة فى توقيع اتفاقية المساهمين بمقر البنك الأهلى المصرى، حيث وقع الاتفاقية شركة الأهلي كابيتال القابضة ويمثلها هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وشركة موربان الإماراتية والمستثمر جمال الغرير مؤسس المشروع ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر بصفته.

ويأتى توقيع تلك الاتفاقية في ظل التنسيق المشترك مع جمال الغرير، والذى أتاح المجال لدخول مستثمرين إماراتيين جدد معه والذي اسفر عن وصول نسبة الاستثمار الخارجي من دولة الإمارات الى 70% من رأسمال المشروع البالغ 5.4 مليار جنيه مصري ، بينما تساهم شركة الأهلى كابيتال القابضة المصرية بنسبة 30% من رأسماله.

والمشروع الذى تستهدفه الصفقة يعد مشروعا صناعيا زراعيا متكاملا حيث يشمل استصلاح 180 ألف فدان وزراعة محاصيل بنجر السكر والقمح والذرة الصفراء، وكذا إقامة أكبر مصنع سكر أبيض من البنجر في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن في العام مما سيساهم بشكل كبير في سد العجز بين الإنتاج المحلي من السكر والاستهلاك والذي بلغ مليون طن في 2018، والذي سيؤدي بدوره الى تقليل فاتورة الواردات بما قيمته حوالى 800 مليون دولار سنويا.

وأشاد هشام عكاشة كذلك بروح التعاون مع جمال الغرير المستثمر الرئيسي وصاحب المبادرة والمعرفة الفنية في المشروع بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين جميع الاطراف لتوقيع هذه الاتفاقية وبمشاركة مستثمرين خارجيين والتي تؤكد على قدرة وقوة الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات وخاصة فى مجالي الزراعة والصناعة وذلك بعد تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة في السنوات الاخيرة مؤكدا على ان المشروع يتماشى مع برنامج الدولة.

وأشار جمال الغرير إلى أن المشروع يستهدف استصلاح وزراعة 181 الف فدان والذي سيوفر خلال فترة إنشاؤه البالغة 3 سنوات 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأثناء تشغيله 1500 فرصة عمل دائمة بالإضافة إلى نحو 50 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال الزراعة التعاقدية ، وان المشروع يعزز من فرص التعاون الاستثمارى بين الإمارات ومصر ويعتبر مثالا جادا يحتذى به لمزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف هشام عكاشة أن قيام شركة الاهلي كابيتال القابضة بالمساهمة في المشروع تأتي في إطار إستمرار قيام البنك الأهلي وشركاته التابعة بدورهم الاستراتيجي في دعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتى تهدف سياساتها البيعية الى تخفيض الواردات وزيادة الصادرت وبالتالي تقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الاجنبية مما يدعم اقتصاد البلاد.

جدير بالذكر أن شركة الأهلى كابيتال القابضة هى المستشار المالي للمشروع وتقوم الشركة حالياً بالتفاوض مع البنوك الاجنبية ووكالات ضمان الصادرات لعدة دول لتمويل المكون الدولاري للمشروع والذي يمثل نسبة 50% من التمويل المطلوب البالغ 700 مليون دولار وعلى أن يتم تغطية باقي التمويل المتمثل فى الجانب المصرى فى البنوك المحلية.