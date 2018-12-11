شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم 11-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد والأسمنت مستقرة فى السوق ولكن تسود حالة من الركود الشديد.

وأشار الزينى فى تصريح الخليج 365، إلى أن أسعار الحديد تتراوح ما بين 11.350 - 12.198 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ولم يطرأ تغييرات على أسعار الحديد باستثناء تخفيض أقره عز على المقاسات التى تزيد عن 16 م بقيمة 200 جنيه للطن، أعقبه تخفيض مصانع أخرى لنفس المقاسات بقيمة 100 جنيه للطن، ولم يطرأ أى تغيير على أسعار المقاسات الأكثر استخداما وهى 10 - 12 من.

واستقرت أسعار الأسمنت عند مستوياتها الحالية، ليتراوح سعر الطن ما بين 830 - 840 جنيها للبيع التجارى، ويصل سعر المستهلك 850 جنيها للطن.