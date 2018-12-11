شكرا لقرائتكم خبر عن السوق السعودية تُغرم 4 شركات بـ20 ألف ريال لكل منها لإفصاحهم عن معلومات غير صحيحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية فرض غرامة ماليةعلى كل من شركة أميانتيت العربية السعودية، الشركة العالمية للتأمين التعاوني، شركة الكابلات السعودية، والشركة العربية للأنابيب، وبقيمة عشرون ألف ريال لكل منها.

وقالت الهيئة، في بيانات منفصلة على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بأن فرض الغرامة على الشركات الأربعة تم بسبب مخالفتة كل منها الفقرة (أ) من المادة الحادية والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، وقيام كل منها بالإفصاح عن معلومة غير صحيحة في إعلانها المنشور على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2018م.

وجدير بالذكر أن أميانتيت حققت صافي ربح بلغ 12.9 مليون ريال خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقابل صافي خسائر بلغت 15 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017.

بينما حققت العالمية للتأمين صافي ربح خلال النصف الأول من العام 2018 بلغ 16.7 مليون ريال، مقابل 23.7 مليون ريال خلال النصف المقابل من 2017، بنسبة تراجع بلغت 29.3%.

وكانت الكابلات قد حققت صافي خسارة بلغ 118 مليون ريال خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 15.7 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الأنابيب صافي خسارة بلغت 16.51 مليون ريال خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 0.6 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2017.