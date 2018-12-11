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شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يعاود الارتفاع – تحليل – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر استناده لدعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.61% بما يعادل 2.16 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 83.75 ، ليستهدف مستوى المقاومة 93.70 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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