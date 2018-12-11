شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 3.22% بما يعادل 4.43 نقطة ، وذلك وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه . ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 143.39 ، ليستهدف مستوى الدعم المهم 126.85 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه

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