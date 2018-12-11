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شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يعمق من خسائره – تحليل – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم الانخفاض في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.19% بما يعادل -1.28 نقطة ، ليكسر السهم مستوى الدعم 57.61 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى الطويل (من 34.52 إلى 80.70) ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 57.61 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 52.16 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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