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شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يقلص من خسائره – تحليل – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل السهم لأدنى سعر له خلال جلسته الأخيرة عند 33.46 ، ليرتد منه ارتفاعاً ليقلص من خسائره ، مغلقاً على انخفاض بلغ نسبته -0.78% بما يعادل -0.27 نقطه ، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 39.61 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 34.50 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده
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