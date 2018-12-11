شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يقلص من خسائره – تحليل – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل السهم لأدنى سعر له خلال جلسته الأخيرة عند 33.46 ، ليرتد منه ارتفاعاً ليقلص من خسائره ، مغلقاً على انخفاض بلغ نسبته -0.78% بما يعادل -0.27 نقطه ، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 39.61 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 34.50 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده