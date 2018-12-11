شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك يكسر دعمه الحالي - تحليل – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر مستوى الدعم 7.19 ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.14% بما يعادل -0.08 نقطة ، كل ذلك تحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 7.19 ، ليستهدف مستوى الدعم 5.71 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط