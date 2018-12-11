شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يبدأ بالتعافي – تحليل – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.90% بما يعادل 0.42 نقطة ، ويأتي هذا الارتفاع في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 46.37 ، ليستهدف مستوى المقاومة 49.47 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد