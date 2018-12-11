شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.38% بما يعادل 0.30 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 20.59 ، طيلة ثبات المقاومة 22.79 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه