شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يعاود الارتفاع – تحليل – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، بعد استناده لمستوى الدعم 46.33 ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 2.10% بما يعادل 0.97 نقطة ، وذلك وسط الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 46.33 ، ليستهدف مستوى المقاومة 51.87 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد