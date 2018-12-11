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شكرا لقرائتكم خبر عن ميكرون يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.44% بما يعادل -0.51 نقطة ، ليستعد السهم بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم المهم 34.18 ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وسيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 34.18 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 30.20 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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