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شكرا لقرائتكم خبر عن ماستركارد يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 196.20 ، وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.79% بما يعادل 1.56 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 196.20 ، ليستهدف مستوى المقاومة
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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