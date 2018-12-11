شكرا لقرائتكم خبر عن "أنابيب" تفوز بعقد توريد من "أرامكو" بقيمة 49 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركه العربيه للأنابيب عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب ملحومة طوليا لتبطين الآبار لشركة أرامكو السعوديه بقيمة تتجاوز 49 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن التوريد سيبدأ من الربع الثاني من عام 2019، من مصنع الشركة في الرياض.

هذا ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للتعاقد اعتباراً من الربع الثاني من عام 2019، علماً بأن مدة التعاقد هي ستة أشهر من تاريخ التوقيع.

وكانت الأنابيب قد فازت، في أكتوبر الماضي، بعقد توريد انابيب صلب ملحومة طولياً لشركة أرامكو السعودية بقيمة تزيد عن 35 مليون ريال.

وفازت أنابيب السعودية، في يوليو الماضي، بعقدي توريد مع أرامكو السعودية بقيمة 272 مليون ريال، أحدهما عقد توريد أنابيب صلب لتبطين الآبار لأرامكو بقيمة تزيد عن 139 مليون ريال، والثاني عقد لتوريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لصالح أرامكو بقيمة تزيد عن 133 مليون ريال، علماً بأنه سيتم توريد المواد الخام اللازمة لهذا العقد محليا من شركة حديد "سابك".

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 16.8 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 6.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 33.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي ربح بلغ 7.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.