شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق جولديلوكس يستحوذ على 18.32% من شركة الخليج للملاحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت جولديلوكس إنفستمنت كومباني ليمتد "صندوق جولديلوكس" اليوم عن استحواذها على حصة قدرها 18.32% في شركة الخليج للملاحة القابضة.

وحسب بيان للصندوق اطلعت "أخبار اليوم" عليه تشمل عملية الاستحواذ هذه نسبة 4.68% تم الاستحواذ عليها من خلال تسهيلات تمويل الأسهم.

وسوف يقوم صندوق جولديلوكس بالعمل مع إدارة ومجلس إدارة الشركة من أجل الدفع الى تعزيز أداء الأعمال، كما سيدعم صندوق جولديلوكس ترشيح أعضاء جدد إلى مجلس إدارة الشركة.

وحسب البيان سيواصل صندوق جولديلوكس نشاطه المكثف في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق الأسهم كما البحث عن شركات تتداول بأقل من قيمها الجوهرية.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 17.8 مليون درهم مقابل صافي ربح بلغ 31.4 مليون درهم بالفترة المقابلة من 2017.