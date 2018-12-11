شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا حالة القوة القاهرة فى إمدادات حقل الشرارة النفطي الذي سيطرت عليه ميلشيا مسلحة فى مطلع الأسبوع ، ويظل الارتفاع محدودا حتى الآن بفعل الشكوك فى أن يكون خفض الإنتاج العالمي الذي تقوده أوبك كافيا للحدة من تخمة المعروض بالسوق ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

بحلول الساعة 13:35جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 51.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 50.89$،وسجل أعلى مستوي 51.78$ ،وأدنى مستوي 50.69 $ .

وصعد خام برنت إلى مستوي 60.55$ للبرميل من مستوي الافتتاح 59.99$ ،وسجل أعلى مستوي 60.62$ ،وأدنى مستوي 59.58$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 2.4% ، فى ثاني خسارة خلال ثلاثة أيام ، وانخفضت عقود برنت بنسبة 3.1% ، بفعل الشكوك تجاه اتفاق أوبك الأخير لخفض المعروض العالمي.

فى ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة فى الإمدادات من حقل الشرارة النفطي "أكبر حقل نفط فى البلاد" وذلك بعدما سيطرت عليه ميلشيا مسلحة.

وقالت المؤسسة إن إغلاق حقل الشرارة سوف يؤدي إلى تراجع إنتاج النفط فى البلاد بحوالي 315 ألف برميل يوميا ، بالإضافة إلى 73 ألف برميل أخرى فى حقل الفيل النفطي.

أعلنت يوم الجمعة منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بالاشتراك مع مجموعة من المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا خفض الإنتاج العالمي بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل على أساس مستويات إنتاج تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومع الاحتمالات المتزايدة تجاه ضعف مستويات الطلب العالمي ،واستمرار نمو الإنتاج فى الدول الغير مشتركة فى اتفاق الخفض وعلى رأسهم الولايات المتحدة ،تزداد الشكوك تجاه إمكانية إن يكون الاتفاق الأخير كافيا لتحقيق التوازن بالسوق.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.