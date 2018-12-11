شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر مرتفعا بمقدار0.1% شهريا ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.0%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.6 %.

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.3% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.5% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.