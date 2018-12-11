- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر مرتفعا بمقدار0.1% شهريا ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.0%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.6 %.
كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.3% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.5% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.
شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .