شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع من أعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات أسعار المنتجين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء من أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ، المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط عمليات تصحيح وجني أرباح ، وتحت ضغط انخفاض عوائد السندات الأمريكية فئة عشر سنوات ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوي 96.82 نقطة ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.13 نقطة ،وأعلى مستوى عند 97.13 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ،و بأكبر مكسب منذ 12 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.20 نقطة.

تحقق المكسب القوي للعملة الأمريكية يوم الاثنين بعد هبوط العملات الأوروبية اليورو والجنيه الإسترليني ، خاصة بعد القرار المفاجئ من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتأجيل تصويت البرلماني على اتفاق الانفصال الأخير مع الاتحاد الأوروبي.

تراجعت العملة الأمريكية مجددا تحت ضغط انخفاض عوائد السندات فئة عشر سنوات فى الولايات المتحدة قرب أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ،بعد تعليقات حذرة من بعض أعضاء الاحتياطي الاتحادي ، وتحت ضغط بيانات ضعيفة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

قالت مسؤولة الاحتياطي الاتحادي لايل برينارد يوم الجمعة إن الصورة الاقتصادية كانت إيجابية بشكل عام ،لكن المخاطر تتصاعد فى الخارج وأسواق ديون الشركات فى الداخل ،وكرر رئيس الاحتياطي الاتحادي فى سانت لويس "جيمس بولارد" دعوته لأعضاء البنك المركزي لإيقاف دورته الحالية لزيادات أسعار الفائدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة عن مستويات التضخم فى البلاد ، حيث تصدر بيانات أسعار المنتجين التي تعتبر مؤشرا رائدا لأسعار المستهلكين "المقياس الرئيسي للتضخم" ، ضعف البيانات سوف توسع من خسائر العملة الأمريكية مقابل معظم العملات.

يصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين المتوقع ارتفاع بنسبة 0.0% خلال تشرين الثاني/نوفمبر من ارتفاع بنسبة 0.6% فى تشرين الأول/أكتوبر ،ويصدر نفس المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.5% بالقراءة السابقة.