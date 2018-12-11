شكرا لقرائتكم خبر عن فضة ترتفع لأعلى مستوى فى 5 أسابيع استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بصدد تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بالإضافة إلى انتعاش أسعار النحاس بالسوق العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.8% حتى الساعة 12:13 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 14.65$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.53$،وسجلت الأعلى عند 14.66$ الأعلى منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر، والأدنى عند 14.51$.

فقدت أسعار الفضة بالأمس 0.6% ، فى ثالث خسارة خلال أربعة أيام ، مع هبوط معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.3% ، مستأنفا خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يدعم ارتفاع أسعار الفضة والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هبوط العملة الأمريكية تحت ضغط انخفاض عوائد السندات طويلة الأجل فى الولايات المتحدة قرب أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بعد بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي ، وبعد تعليقات حذرة من صانعي السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي الاتحادي.

ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 1.1% بالسوق العالمية ، لتقود صعود معظم أسعار المعادن الصناعية ، وسط آمال حل الخلافات التجارية بين الصين "أكبر مستهلك للمعادن بالعالم" والولايات المتحدة ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لنائب رئيس الوزراء الصيني بالتأكيد على استمرار المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن.