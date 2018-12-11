شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعًا .. والتداولات 2.1 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 19.27 نقطة ليقفل عند مستوى 7838.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 99 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 114 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 63 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية, متطورة, رعاية, سدكو كابيتال ريت, وزين السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميفك ريت, الجزيرة ريت, أسيج, جرير, ومسك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.21% و 5.16% .

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية, الإنماء، دار الأركان, كيان السعودية, ومتطورة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, الإنماء, زين السعودية، وصادرات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 4.22 نقطة ليقفل عند مستوى 2405.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 1.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 ألف سهم تقاسمتها 360 صفقة.