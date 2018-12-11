النفط يرتفع بفضل صعود الأسهم وتعطل إمدادات ليبية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

ارتفع النفط اليوم الثلاثاء، ليعوض بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدها في اليوم السابق، في الوقت الذي تلقى فيه الدعم من ارتفاع محدود في الأسهم العالمية وتراجع طفيف للدولار وتعطل غير متوقع لإمدادات في ليبيا العضو في أوبك.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتا إلى 60.36 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد الخام الأمريكي في العقود الآجلة 37 سنتا إلى 51.37 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم أويل أسوشيتس "الدولار تراجع قليلا، لكن بخلاف ذلك، لا أري أي سبب يبرر ارتفاع هذه السوق في الوقت الحالي. لقد انخفضت بشدة أمس، لذا فقد تشهد تصحيحا صعوديا".

وانخفضت الأسهم العالمية بأكثر من خمسة بالمئة منذ بداية الشهر الجاري بفعل ضغوط ناجمة عن المخاوف من تأثير النزاع التجاري الأمريكي مع الصين على النمو الاقتصادي.

وكان الدولار، الذي ارتفع خمسة بالمئة منذ بداية 2018 بفضل صعود أسعار الفائدة الأمريكية، عاملا معاكسا للنفط أيضا وغيره من السلع الأولية المُستخدمة في الصناعة، والتي عادة ما تستفيد من انخفاض العملة الأمريكية.

وتلقى سعر النفط بعض الدعم من توقف إنتاج في ليبيا، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة أمس الاثنين في الصادرات من حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة على الحقل.

وقالت المؤسسة إن الإغلاق سيتسبب في خسائر في الإنتاج تُقدر بحوالي 315 ألف برميل يوميا، وخسارة إضافية قدرها 73 ألف برميل يوميا في حقل الفيل النفطي.