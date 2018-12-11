شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة لليوم الثانى..وقيمة التداول931 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.367 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 162 مليون ورقة مالية بقيمة 931 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 22.3 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 51.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 31.34%، والعرب على 17.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.26%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 20.9 مليون جنيه، 78.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 15.3 مليون جنيه، 838 ألف جنيه، 73.1 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 12664 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2081 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.63% عند مستوى 12588 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.21% عند مستوى 668 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 1666 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 30 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.