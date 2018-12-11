شكرا لقرائتكم خبر عن "السويدى" توقع اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مجموعة السويدى اليكتريك اتفاقية قرض تمويل من البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير اليوم الثلاثاء بقيمة 500 مليون دولار، على هامش فعاليات المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وقال محمد حسونة رئيس قطاع التسويق بالمجموعة فى تصريحات صحفية إن القرض يوجه لتنفيذ المشروعات الخاصة بالشركة فى قارة أفريقيا.

وأشار حسونة، إلى أنه من المقرر قيام وفد حكومة مصرى رفيع المستوى بحضور توقيع اتفاقية توقيع شراكة بين شركة السويدى اليكتريك، والمقاولون العرب بقيمة 3 مليارات دولار غدا الأربعاء بدولة تنزانيا، لبناء سد تنزانيا خلال مدة 4 سنوات، ومن المقرر بناء 9 توربينات لتوليد 2100 ميجا وات، وسيكون من أكبر السدود فى أفريقيا.

وقال حسونة إن الشراكة تقسم بنسبة 55% لشركة المقاولون العرب، و 45% لشركة السويدى اليكتريك، لافتا إلى أن المشروع لاقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية فى مصر.

وأشار حسونة إلى أن الشركة تمتلك 100 ألف متر مربع أراضى استثمار صناعة فى أوغندا من المقرر أن تتسلمها الشركة خلال أيام، سيتم عليها إقامة مصانع لصناعة المحولات والعدادات الزكية والعازلات، ومن المتوقع أن يتم بدء التنفيذ خلال عام 2019.

ومن جانبه قال محمد عاطف مدير القطاع التجارى بالشركة للاستثمار في الطاقة أهم أولويات أفريقيا، لافتاً إلى أن شركته تعمل بالصناعة فى السودان منذ 20 عاما، آملا أن يكون عام 2019 تفعيلا لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وإنشاء كيان لحفظ الاستثمار والتمويل فى أفريقيا.