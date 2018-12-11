شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد الصناعات: إفريقيا سوق واعدة للصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام فريد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس مجلس الأعمال المصرى الكينى، إن الاستثمار فى الطاقة والبنية التحتية، والزراعة، والنقل، والتعدين، من أهم مجالات الاستثمار المتاحة بالقارة الأفريقية، لافتا إلى أن حجم صادرات مصر للسوق الأفريقى يبلغ 3 مليارات دولار، فى وقت تصل فيه حجم واردات دول القارة السنوية إلى 500 مليار دولار سنويا.

وأشار فريد خلال فعاليات المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية اليوم الثلاثاء، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستدعم التبادل التجارى بين الدول الأفريقية مع إزالة العوائق الجمركية.

وأكد أن مصر سيكون لها تواجد قوى فى أفريقيا من خلال البعثات التجارية التى ستوفدها العام المقبل، مشيرا لأهمية إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء صندوق لضمان مخاطر الصادرات بالقارة الأفريقية فى زيادة الصادرات المصرية إلى القارة.