شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات للجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، 3 قرارات وهى، أولا، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) من 596.5 مليون جنيه إلى 641.3 مليون جنيه بزيادة قدرها 44.8 مليون جنيه موزعة على 22.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم (الإصدار العاشر) مسددة نقداً عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

وأضافت اللجنة، أنه سيتم إدارج أسهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بعد قيد أسهم الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول الاثنين المقبل.

وثانيا، الموافقة قيد حق الاكتتاب للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة لعدد 20402242 حقا منفصلا عن السهم الأصلي والناتج عن زيادة رأس المال المصدر من 31.6 مليون جنيه إلى 52 مليون جنيه بزيادة قدرها 20.4 مليون جنيه بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 2.5 قرش للسهم الواحد.

وثالثا، الموافقة على قيد تعديل غرض شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، بإضافة "نشاط بيع أجهزة المحمول والخطوط وكروت شحن المحمول ونشاط بيع الأجهزة المنزلية الكهربائية وغير كهربائية" لغرض الشركة الرئيسى فى ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسى للشركة، وذلك بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" طبقا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها.