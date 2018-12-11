شكرا لقرائتكم خبر عن OPPO ترفع استثماراتها البحثية بـ150% لتصل لـ1.43 مليار دولار العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تونى تشين الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة OPPO، عن زيادة استثماراتها السنوية المخصصة لمجال البحث والتطوير للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة والمستقبلية بنسبة 150% لتصل إلى 1.43 مليار دولار.

كما أكد تشين، فى كلمته خلال جلسة مناقشة الذكاء الاصطناعى فى معرض التكنولوجيا OPPO Technology Exhibition 2018 والذى أقيم فى مدينة شينزين الصينية، على عزمها زيادة هذه الاستثمارات على أساس سنوى للتعزيز من القدرات البحثية للشركة فى مجالات التكنولوجيا وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بشكل خاص، والتى سيتم استغلالها بشكل أوسع فى المزيد من الهواتف الذكية التى تنتجها الشركة بالإضافة إلى تصنيع الساعات الذكية وتقنيات المنزل الذكية وهو ما يتجاوب مع متطلبات واحتياجات العملاء العصريين فى وقت "إنترنت الأشياء".

ولفت تشين، أن شركة OPPO تركز باستمرار على تسخير المزيد من الجهود التى تساهم فى تطوير تقنيات ثورية مثل الذكاء الاصطناعى الذى يدخل فى معظم منتجات الشركة وتقنية الجيل الخامس أو الـ 5G الثورية وهو الاتجاه العصرى الذى تتبناه بل وتقوده OPPO حاليًا.

وأضاف، أنه بشأن تقنية الجيل الخامس، أن شركة OPPO مستمرة فى استكشاف فرص استخدام تقنيات الجيل الخامس من خلال تطويرها وفقًا لمعطيات المستخدم والتطبيقات التى ترشدنا إلى دمج هذه التكنولوجيا فى تجربة المستخدم لتصبح أكثر سلاسة.

وخصصت OPPO فريقًا لتطوير خدمات الجيل الخامس عام 2015، لتحقق OPPO السبق فى الأبحاث فى هذا المجال وتطوير منتجات تعتمد على الـ 5G، وذلك من خلال تمكين قابلية التشغيل البينى لإشارات الـ5G والوصلات البياناتية فى أغسطس 2018 وهو ما ساهم فى النجاح فى تحقيق أول اتصال لهاتف ذلكى من خلال شبكة الجيل الخامس فى شهر أكتوبر من العام الحالى.

واستخدمت OPPO تقنيات الذكاء الاصطناعى فى عدد من التطبيقات مثل تلك الخاصة بالتصوير والتعرف على الوجه وبصمة الأصابع لفتح الهاتف، كما استخدمتها لتقديم عدد من الخصائص مثل خاصية التجميل المسبق المستخدمة فى الهواتف الذكية والإضاءة البورترية ثلاثية الأبعاد 3D Portrait Lighting، بالإضافة إلى سيناريوهات التعرف الذكية.

وأشار تونى تشين، إلى أهمية هذه التقنية فى تعظيم الاستفادة من خدمات الجيل الخامس، حيث تستخدم OPPO الذكاء الإصطناعى فى التعرف على عادات الاستخدام وهو ما سيسمح بالتطوير الدائم للخدمات وتخصيص تجربة الاستخدام وفقًا للحاجة.

وتابع: "تعمل OPPO على تمكين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى المستقبل بشكل أكبر، منطلقين من إيماننا بأن الهواتف الذكية هى أفضل ما يمكننا من تطبيق نتائج هذه التكنولوجيا."

جدير بالذكر، أن شركة OPPO تولى أهمية كبيرة للبحث والتطوير، لهذا جاء المعرض هذا العام ليعد منصةً لتبادل الأفكار والحلول التكنولوجية.

وشمل معرض OPPO Technology -الذى استمر لمدة يومين- 4 جلسات رئيسية – تناولت أهم الموضوعات مثل: الذكاء الاصطناعى وBig Data والسحابة التخزينية Cloud + وانترنت الأشياء وتكنولوجيا الجيل الخامس 5G، كما تضمن 12 منطقة عرض استضافت أكثر من 80 مشروعًا مبتكرًا، حيث تساهم نسخة المعرض هذا العام فى تسهيل الحوار بين الخبراء من مجموعة واسعة من الصناعات، مما فتح الباب أمام الفرص التى ستحسن من سبل تطوير التكنولوجيا فى المستقبل.