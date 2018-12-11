شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة مواد البناء تشارك بجناح خاص بالمعرض الإفريقى للتجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك اليوم الثلاثاء، غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة أحمد عبد الحميد، بجناح خاص بالمعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية الذى افتتحه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى اليوم ويستمر فاعلياته حتى 17 ديسمبر الجارى.

وقال أحمد عبد الحميد، إن المعرض الإفريقى الأول للتجارة البينية يعتبر فرصة ومنصة دولية تسهم فى الترويج لصناعة مواد البناء فى الأسواق الأفريقية، مشيراً إلى أن مشاركة الغرفة بالمعرض تأتى فى إطار دور الغرفة فى الترويج للصناعة الوطنية فى مواد البناء وعقد شراكات تجارية ولقاءات ثنائية مع المشترين الدوليين بغرض تسويق منتجات شركات الأعضاء والنفاذ إلى مختلف الأسواق الأفريقية لتعزيز مساهمة قطاع مواد البناء فى هيكل الصادرات المصرى.

وأضاف عبد الحميد، أن مصر تمتلك طاقات انتاجية كبيرة وقدرات صناعية ضخمة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والأفريقى، مشيراً إلى أن الطاقات الإنتاجية من مواد البناء تلبى احتياجات إعادة إعمار 3 دول عربية وهى ليبيا وسوريا والعراق بالإضافة إلى احتياجات ومتطلبات السوق المحلى والنهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً.

وتابع عبد الحميد، أن السوق المصرية تمتلك وفرة فى خامات انتاج كافة مواد البناء وطاقات انتاجية ضخمة بالإضافة إلى جودة صناعة مواد البناء وعوامل بشرية ومميزات صناعية كبيرة تؤهل مصر أن تصبح مركزاً إقليمى لتصدير مواد البناء إلى مختلف دول العالم.

وتشير البيانات الخاصة بغرفة صناعة مواد البناء إلى وجود فائض فى مختلف مواد البناء فى مقدمتها صناعة السيراميك المصرى بواقع 160 مليون متر سيراميك فائض من إجمالى الطاقة الإنتاجية للمصناع، فضلا عن توافر طاقات إنتاجية لمختلف مواد البناء عن التصدير واحتياجات السوق المحلى.