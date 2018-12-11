شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة التجارة الفرنسية تروج لفرص الاستثمار بمنتدى الاستثمار فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى حسن بهنام مدير عام الغرفة التجارية الفرنسية بمصر، كلمة أمام 300 مشارك فى المنتدى الاقتصادى العربى الفرنسى الثالث الذى عقـد الخميس، فى العاصمة الفرنسية باريس، بهدف الترويج لجاذبية السوق المصرى وإتاحة الفرص للشراكة الاقتصادية والتجارية بين فرنسا ومصر.

وقدم بهنام شرحا تفصيليا عن جاذبية السوق المصرى والفرص العديدة المتاحة أمام المستثمرين الفرنسيين والأجانب بصورة عامة، قائلا إن هناك 160 شركة فرنسية يعملون فى مصر، بحجم استثمارات حوالى 4.2 ميليار يورو، وحجم التبادل التجارى بين البلدين 3.2 مليار يورو.

وطمأن بهنام، المشاركين عن إعادة الاستقرار لمصر، والتى تضم 97 مليون مستهلك، مشيرا إلى البنية التحتية المناسبة مثل 19 مطار، 68 ميناء، 114 ألف كيلومتر طرق، وسهولة التواصل عن طريق 4 شركات تليفون محمول، إجراءات حديثة وتسهيلات لسرعة أخذ التراخيص، تقليل البيروقراطية ومحاربة الفساد، قانون جديد للاستثمار، وعدد كبير من المشروعات العملاقة مثل 5 مدن جديدة، المحور الاقتصادى لقناة السويس، العاصمة الإدارية، عدة مناطق صناعية جديدة.

وذكر حسن بهنام، الموقع الاستراتجى لمصر وإمكانية تصدير المنتجات إلى الأسواق الأفريقية، لاسيما بواسطة الإتفاقيات مثل الكوميسا التى تشمل 19 دولة فى شرق القارة وتمثل 510 ميليون مستهلك.

كما أشار إلى تحسن ملحوظ فى مجال السياحة بصورة عامة، حيث زاد عدد السائحين الفرنسيين الذى قاموا بزيارة مصر فى 2018 بنسبة 20% .

ومن ناحية أخري، طلب أمين عام اتحاد الغرف العربية بتوطين بعض الصناعات الفرنسية مثل صناعات السيارات فى المناطق الإقتصادية والصناعية والإستثمارية الجديدة فى مصر، بتكنولوجيا فرنسية معتمدة على الكفاءات المصرية والبنية التحتية المتاحة، وأن يكون هناك نموذج جديد للتعامل مع مصر تحديدا لكى تكون منصة للإنتاج والتوجه للأسواق الأخرى مثل شرق أفريقيا.

وحظى المنتدى بحضور واسع من قبل رجال الأعمال والشركات الفرنسية، حيث تمّت مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأثمرت اللقاءات وحلقات العمل بين مدير عام الغرفة الفرنسية بمصر ورجال الأعمال الفرنسيين عن توصيات، بالتحديد فى مجال تشجيع الاستثمارات فى مصر وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا واعتبار مصر شريك استراتيجى لفرنسا.