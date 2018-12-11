شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-12-2018 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-12-2018، عند سعر 622 جنيها للجرام عيار 21، رغم ارتفاع أسعار أوقية الذهب عالمياً مع تراجع الدولار. وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى: وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى: سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 533 جنيها سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 622 جنيها للجرام سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 711 جنيها سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 4979 جنيها سعر أوقية الذهب : 1248 دولارا سعر أوقية الذهب أسعار الذهب فى مصر تتأثر بصورة مباشرة بسعر أوقية الذهب عالميا، ويرتبط سعر الذهب العالمى بأى تغيرات تشهدها العملات الرئيسية وخاصة الدولار والذى يعتبر مؤشرا لحركة الذهب فى البورصات . سعر الذهب فى مصر ربما يشهد بعض التفاوت الطفيف بقيم تترواح ما بين جنيه إلى جنيهين من تاجر إلى آخر، لكن سعر مصنعية الذهب تشهد تفاوتا ملحوظا وترتفع جدا فى أطقم الذهب الكاملة.

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