شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: فحص فيروس سى لـ50 مليون مواطن يتكلف من 3 إلى 4 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على التزام الدولة وأجهزتها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على فيروس سى نهائيا فى مصر، لافتا إلى أن فحص 50 مليون مواطن يتكلف من 3 إلى 4 مليارات جنيه، وأن إجراء 60 ألف عملية لقوائم الانتظار فى أقل من 6 أشهر تكلف مليار جنيه.

وأوضح معيط أن المواطنين سيشعرون بأثر الإصلاح الاقتصادي الذى تقوم به الدولة تدريجيا والذى بدأ فى السيطرة على معدلات التضخم وتوفير السلع الغذائية واحتياجات المواطنين فى الأسواق.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، وبحضور وزير المالية وقيادات الوزارة، منهم، رمضان صديق مستشار الوزير للسياسات الضريبية، والدكتور مجدى عبد العزيز مستشار الوزير للشئون الجمركية، وسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية.



































