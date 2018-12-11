شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون تتوقع استقرار أسعار الفائدة.. واستمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع بنك الاستثمار بلتون، استقرار أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الذى سيعقد يوم 27 ديسمبر الجارى، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزى المصرى لاحتواء الضغوط التضخمية سيؤدى لوصول متوسط قراءات التضخم فى الربع الرابع لعام 2018 إلى النطاق المستهدف بحد أقصى 16%.

كما توقع بلتون، استقرار عائدات سندات الخزانة عند مستويات أعلى من 19%، مما سيحافظ على جاذبية الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت المصرية بين السياسات النقدية التضييقية فى الأسواق الناشئة.

وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام فى نوفمبر إلى 15.7%، مقارنة بقراءة أكتوبر عند 17.7% وأقل من توقعات بلتون عند 17.5%، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة أقل بنحو 18.7% لأسعار المواد الغذائية، مقارنة بـ 20.2% فى أكتوبر.

وأرجع بلتون، ارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة أبطأ فى أسعار الفواكة والخضروات بنسبة 47.9%، مقارنة بأعلى مستويات ارتفاعها بنسبة 52.7% فى أكتوبر، إلى جانب ارتفاع أسعار السجائر والكحول بوتيرة أبطأ أيضاً بنحو 10.2% مقارنة بـ 22.9% فى أكتوبر.

وأشار بلتون إلى انخفاض التضخم العام بنحو 0.8% فى نوفمبر، مقارنة بارتفاعه بنسبة 2.6% فى أكتوبر وبخلاف توقعات بلتون بارتفاعه بنحو 0.8%، وبالمثل، شهد التضخم الأساسى ارتفاع بوتيرة أبطأ بنحو 0.46% على أساس شهرى، مقارنة بارتفاعه بنسبة 1% فى أكتوبر، وذلك نتيجة تراجع أسعار السلع الغذائية بنحو 1.8% مقارنة بارتفاعها بنسبة 3.5% فى أكتوبر مع تراجع أسعار الفواكة والخضروات بنسبة 5.8%.