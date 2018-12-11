شكرا لقرائتكم خبر عن هشام توفيق رد على انتقادات وجود رجال أعمال بمجالس الشركات: نحيد تضارب المصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على اعتراض بعض النواب على وجود رجال الأعمال فى مجالس إدارات بعض الشركات، واعتبار ذلك تضارب مصالح، قائلا: "هم مصريون ووطنيون ويعملون لصالح البلد، وأى تضارب مصالح نعمل على تحييده".

جاء ذلك ردا على اعتراض بعض النواب خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، على تمثيل بعض رجال الأعمال فى مجالس إدارات بعض شركات القطاع العام، وتأكيدهم أن ذلك يمثل مشكلة تضارب المصالح.

وأثار النائب عماد محروس، وجود أصحاب مصالح فى بعض الشركات وفى نفس الوقت هم رجال أعمال، ولديهم مصالح مشتركة، ونفس الأمر استعرضه النائب تامر عبد القادر.

وأكد الوزير، على أن مشاركة القطاع الخاص أمر ضرورى فى الوقت الحالى، لاسيما فى ظل استمرار نزيف الخسائر بالقطاع العام، مشيرا إلى أن تضارب المصالح موجود فى كل مكان، ولكن الأمر يتم حسمه من خلال قانون الحوكمة وتضارب المصالح، وأن أى تضارب مصالح يتم تحييده.