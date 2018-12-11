تمهيدًا لتطبيق «حظر تداول الدواجن حية».. «الزراعة»: قروض بفائدة 5%

مصراوي - كتب - أحمد مسعد :

أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، فتح حوار مجتمعي لبحث آليات تطبيق قانون حظر تداول الدواجن حية، مؤكدة عدم وجد نية لوقف أو تعطيل تنفيذ القرار.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، لمصراوي، أن تطبيق آليات القانون ستكون بكل سهولة ويسر؛ لتجنب تعطيل مصالح المواطنين أو التجار، مشيرة إلى إطلاق حملة إعلامية وتوعوية كبرى بأهمية عدم تدوال الدواجن.

وصدر قانون وقف تداول الطيور الحية في 2010 دون تفعيل، وتشمل المرحلة الأولى لتطبيقه محافظتي القاهرة والجيزة ثم الإسكندرية ثم باقي المحافظات.

وكشف الدكتورعبد...