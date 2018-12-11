شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر عقود خام برنت نحو الأسفل بشكل هادئ في طريقه لاختبار مستوى 58.40 الذي يمثّل دعم النطاق الجانبي الموضح بالصورة، وكما أشرنا صباحاً، لا يزال المسار الجانبي مسيطراً على المدى اللحظي إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 63.95.

وللإطلاع على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 61.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي