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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الصاعد الطفيف ليقترب من حاجز 1.1400، وطالما أن السعر دون 1.1443، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 1.1300 وتمتد إلى 1.1181.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1250 والمقاومة 1.1443
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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