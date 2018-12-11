الأسهم الأوروبية ترتفع بأكثر من 1.2% ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عامين

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% بالفترة الصباحية يوم الثلاثاء بصدد تحقيق ثاني مكسب خلال ثلاث جلسات ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عامين المسجل بالجلسة السابقة ، مع تحسن شهية المخاطرة بعد تأكيد الصين استمرار المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة بهدف التوصل لاتفاق تجاري شامل.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.2% حتى الساعة 10:58 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.8% ، مسجلا أدنى مستوى فى عامين ، بفعل تصاعد المخاطر السياسية فى أوروبا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالفترة الصباحية يوم الثلاثاء فى ثاني جلسات الأسبوع ، بصدد تحقيق ثاني مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عامين ، ومع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين وشركات الموارد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع صعود بأكثر من 2% ، مع تجدد آمال التوصل لاتفاق تجاري شامل بين الولايات المتحدة والصين.

قال نائب رئيس الوزراء الصيني يوم الثلاثاء أن بكين لا تزال تجري محادثات تجارية مع واشنطن فى محاول للتوصل لاتفاق تجاري شامل.

فى أوروبا لا تزال المخاطر مرتفعة وسط تزايد الاضطرابات السياسية فى فرنسا والمملكة المتحدة البريطانية ،أجلت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بشكل مفاجئ تصويت البرلمان المقرر اليوم على اتفاق الانفصال الأخير مع الاتحاد الأوروبي ، وهو ما دفع بالجنيه الإسترليني لأدنى مستوى فى 20 شهرا مقابل الدولار الأمريكي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5 % ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.2% ، فى أول مكسب خلال ثلاث جلسات.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.4% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.5% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.6% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.2%.