شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع هامشيا بعد تعطل الإمدادات فى ليبيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية هامشيا بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا حالة القوة القاهرة فى إمدادات حقل الشرارة النفطي الذي سيطرت عليه ميلشيا مسلحة فى مطلع الأسبوع ، وجاء الارتفاع محدودا بفعل الشكوك فى أن يكون خفض الإنتاج العالمي الذي تقوده أوبك كافيا للحدة من تخمة المعروض بالسوق.

بحلول الساعة 10:25جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 51.20$ للبرميل من مستوي الافتتاح 50.89$،وسجل أعلى مستوي 51.29$ ،وأدنى مستوي 50.69 $ .

وصعد خام برنت إلى مستوي 60.20$ للبرميل من مستوي الافتتاح 59.99$ ،وسجل أعلى مستوي 60.38$ ،وأدنى مستوي 59.58$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 2.4% ، فى ثاني خسارة خلال ثلاثة أيام ، وانخفضت عقود برنت بنسبة 3.1% ، بفعل الشكوك تجاه اتفاق أوبك الأخير لخفض المعروض العالمي.

فى ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة فى الإمدادات من حقل الشرارة النفطي "أكبر حقل نفط فى البلاد" وذلك بعدما سيطرت عليه ميلشيا مسلحة.

وقالت المؤسسة إن إغلاق حقل الشرارة سوف يؤدي إلى تراجع إنتاج النفط فى البلاد بحوالي 315 ألف برميل يوميا ، بالإضافة إلى 73 ألف برميل أخرى فى حقل الفيل النفطي.

أعلنت يوم الجمعة منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بالاشتراك مع مجموعة من المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا خفض الإنتاج العالمي بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل على أساس مستويات إنتاج تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومع الاحتمالات المتزايدة تجاه ضعف مستويات الطلب العالمي ،واستمرار نمو الإنتاج فى الدول الغير مشتركة فى اتفاق الخفض وعلى رأسهم الولايات المتحدة ،تزداد الشكوك تجاه إمكانية إن يكون الاتفاق الأخير كافيا لتحقيق التوازن بالسوق.