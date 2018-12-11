شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك اليوم الثلاثاء 11-12-2018 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بعض أنواع السمك، ارتفاعاً فى أسعارها، طبقا لأخر تحديث لموقع سوق العبور، اليوم الثلاثاء 11-12-2018، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 20 -23 جنيها للكيلو بحسب النوع والحجم.

وسجل سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28-34 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -20جنيها، وارتفع سعر سمك الثعابين ليصل من 40 - 150 جنيها وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 35-41 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 59-65 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 - 130 جنيها ، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 360 - 420 جنيهات ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 125-225 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد مابين 260- 320 جنيها، وبلغ سعر البورى 34- 40 جنيها ، ويصل سعر سمك المرجان من 35-41 جنيها ويصل سعر سمك البربون من 34-41 جنيها.