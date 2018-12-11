شكرا لقرائتكم خبر عن معيط: نشهد زخما استثماريا بعد التأكد من جدية والتزام الدولة بخطة الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه كلما تحسنت الإدارة الائتمانية انخفضت معدلات الدين، مشددا على أن تحسن المؤشرات والتقارير عامل أمان للمستثمرين الأجانب والمحليين، مشيرا إلى أن هناك زخم استثمارى لوجود نوع من الثقة فى الاقتصاد المصرى بعد التأكد من جدية والتزام الدولة بخطة الإصلاح الاقتصادى.

وأشار معيط، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم بمجلس النواب، إلى أهمية الاستمرار فى دعم كل ما يوفر فرص عمل حقيقية ومظلة حماية اجتماعية، موضحا أن وزارة الصحة تعمل على برامج محددة تُمولها وزارة المالية مثل القضاء فيروس سى، قائلا "مصر حققت إنجاز كبير ومستعدين ننفق أكثر لينتهى هذا الفيروس من مصر".

وأضاف وزير المالية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة، قائلا "والله ما برفض طلب لوزارة الصحة بخصوص القضاء على قوائم الانتظار".